The Gallery LL est une Galerie d’Architecture qui traite l’élément architectural dans son ensemble.

L’intérieur et la décoration y ont donc aussi et particulièrement leur pleine place.

Bercée toute son enfance dans le milieu de la mode de par son entourage familiale, Leila LASSOUED complète son cursus en s'orientant vers l'architecture d'intérieur et le design et côtoie ainsi les Beaux-Arts de Paris, se forge à l’Ecole du Louvre tout en se délectant sur les bancs de l’Ecole Nationale Supérieur des Arts Décoratifs, après avoir été diplômée et nommée « Architecte DPLG » par l’Université de Paris 6.

Leila LASSOUED fourbira ses armes au sein d’agences d’architectures de renoms, de promoteur immobilier de prestige avant de créer sa propre « Gallery » de ses initiales « LL ».

L'agence est coutumière dans la haut de gamme MAIS pas uniquement. Elle traite toute demande intégrant des budgets diverses.

Elle conçoit, rénove, décore, théâtralise et aménage les espaces de vie avec une prestation « Clé en main ». Spécialisée également dans l’aménagement et la mise en situation d’espaces intérieurs, elle travaille avec les professionnels et les particuliers.

L'équipe bien étoffée, permet de mettre à la disposition de la clientèle tous corps de métiers de haute qualité où se côtoient Architecte DPLG, Architecte d’intérieur, Décorateur, Designer, Directeur Artistique, doreurs, tapissiers, staffeurs, peintres, carreleurs… une sélection triée au volet.

Du simple conseil à la rénovation totale en passant par l’agencement, la décoration, le home-staging, le suivi de chantier, l'agence s'occupe d’appartements ou de maisons privés, de boutiques, d’établissements publics, de parties communes d’immeubles ou d’entreprises.

Vous venez d’acquérir votre premier appartement, vous emménagez dans une nouvelle maison, vous avez envie de repenser votre intérieur, vous voulez valoriser un bien immobilier avant de le mettre en vente ou en location, vous avez envie de changer la décoration d’une pièce ou de la totalité de votre intérieur, de refaire votre cuisine ou votre salle de bain, de revoir l’agencement des rangements, vous avez des idées mais peu de temps pour chiner : nous vous faisons bénéficier de notre « savoir-faire » ainsi que de notre carnet d’adresses, constamment réactualisé.

Les principales réalisations de l'agence sont des projets d’hôtels, des résidences (villas avec piscines, jacuzzis …), spa, restaurants… à travers toute la France mais aussi à l’étranger.

The Gallery LL vous sensibilise à des projets s’inscrivant sous la référence de l’excellence.