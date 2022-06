L’activité de l’agence concerne l’agencement commercial, l’architecture d’intérieur publique et privée, la création de mobilier, l’évènementiel et le design graphique, en maîtrise d’œuvre complète, ou en collaboration ou association avec des cabinets d’architecture. Entre Paris et Rabat et le centre/ouest de la France, nous sommes en résidence en Charente.

odile lepage & hervé touchard.

architectes d’intérieur et nomadisme

Diplômés de l’Ecole nationale supérieure des Arts Appliqués, Olivier de Serres à Paris en 1993. Qualifiés et membres du Collège Français des Architectes d’intérieur, CFAI à Paris.

Voyages au long cours en Australie (2003), Scandinavie (2007) et Ouest Canadien (2011). Autour du monde à vélo en 1999 / 2000... Des immersions inspirants notre travail...