Alexandra décoration réalise la conception de l'ensemble de votre projet en associant les couleurs, les styles et les matières en adéquation avec vos espaces.Elle valorise vos aménagements et votre intérieur en confectionnant : des rideaux, double rideaux, voilages, têtes de lit, et autres accessoires de décoration.

Basée entre Angoulême et Cognac, Alexandra D. intervient en Charente, Charente Maritime et départements limitrophes.

Elle restaure vos fauteuils et canapés pour un Relooking absolu en minimisant les coûts. Vous aurez le choix des tissus, tringlerie et accessoires parmi de nombreux éditeurs.

Alexandra décoration accompagne les particuliers comme les professionnels dans leur projet de décoration d'intérieur en étant à leur écoute et en leur proposant des prestations de qualité pour une décoration chic, actuelle, raffinée et élégante.