Yeme + Saunier Architectes d’intérieur – Designers. Pour nous un projet réussi dépasse les attentes premières de nos clients et respecte leur budget. Concevoir avec exigence et rigueur des espaces fonctionnels jusqu’aux détails mobiliers pour rendre le projet unique, sensible, sur mesure.

Y+S est née de l’association d’Emmanuel Yeme et Rachel Saunier, architectes d’intérieurs et designers, diplômés de l’Ecole Camondo (diplôme d’Etat-CFAI).

Notre parcours professionnel en Suède et en France nous a amené à travailler pour des agences renommées, telles que Marge Ark. AB, Bodin & Associés, Studio Ora-ïto, DGID-Didier Gomez, Brandimage dans lesquelles nous avons participé à des projets de différentes envergures.

Riches de ces expériences, notre activité est partagée entre Paris et la Côte Basque. Elle s’étend de la rénovation d’appartements ou de résidences, à la conception d’espaces commerciaux, d’hôtels et de restaurants.