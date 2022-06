hyperbold c’est avant tout un regard particulier porté sur le processus créatif : la singularité de l’écoute, le décryptage des réalités, des solutions novatrices aux questions posées, quels que soient les projets. Notre objectif : une belle idée; elle apparaît comme une évidence, dès lors qu’elle est juste, qu’elle fédère, qu’elle est partagée. Nous trouvons avec vous et pour vous un endroit d’où il faut voir.

hyperbold© est un studio créatif résultant d’une association de compétences en design graphique, design mobilier et architecture intérieure. Fondé en 2005 par Christel Huot, architecte d’intérieur/designer (DSAA AI Ecole Boulle)et David Chénière, graphiste(ECV), Hyperbold© croise des expériences et des connaissances dans le but de trouver pour chaque projet, «un endroit d’où il faut voir». Parce qu’à nos yeux, grands ou petits projets méritent le même soin et la même attention, nous nous attachons à trouver des solutions pratiques et novatrices aux problèmes qui nous sont soumis. Chaque projet qui nous est confié est traité de manière unique, dans le respect et l’observation des particularités de chacun. Évitant les recettes, nous croyons davantage à l’importance fondamentale de l’idée, point de départ de toute démarche et support de tout discours. En effet, unité entre formes et fonctions, cohérence d’une syntaxe formelle (vocabulaire global du design, régi par une idée maîtresse) sont des valeurs qui nous sont chères et que nous aimons partager avec nos interlocuteurs. Notre volonté est de surprendre, de susciter l’intérêt en restant pertinent ; nous cherchons à mettre l’accent sur la singularité et la valeur ajoutée de chaque sujet afin de créer des univers spécifiques à chaque entité. Notre exercice s’intègre dans un processus : Nous favorisons les échanges avec d’autres métiers (chaudronniers, menuisiers, imprimeurs, fournisseurs divers…) dans le but de renforcer et d’optimiser les réponses que nous apportons.