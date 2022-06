L'agence Clémence de Mierry Grange est une société de conseils en architecture intérieure (inscrite au CFAI) qui s'adresse aux particuliers comme aux professionnels.De la conception au suivi de chantier, je suis présente dans tous les étapes de votre projet.

Mon métier consiste a ANALYSER l'ensemble des facteurs constituant un projet, ETUDIER sa typologie, ses fonctions, ses caractéristiques techniques et économiques. Je suis présente pour ECHANGER des idées, PROPOSER une réflexion globale sur l'ensemble de vos besoins en vue de CREER un nouveau cadre harmonieux. Le but est de CONCEVOIR un principe d'aménagement (conception d'espaces, design de produits et de mobiliers, création d'ambiance) et de RE-CREER l'identité et l'esprit d'un lieu quel qu'il soit: lieu de vie, lieu de travail, lieu de loisir, lieu de vente.