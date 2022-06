Polyvalente & impliquée. Aux cours de mes années au sein de l'ENSA Dijon, j'ai été de plus en plus attentive aux matières et aux process de fabrication utilisés pour concevoir un produit. J'ai l'envie de créer plus qu'un simple mobilier, mais bien un produit qui émeut l'acquéreur. Le souhait d'amener un nouveau lien entre l'utilisateur et le produit afin qu'il le garde dans le temps, qu'il se lie à lui pour ce qu'il représente : le travail artisanal, le savoir-faire, le temps nécessaire à sa réalisation, la compréhension de sa fabrication, son caractère unique.

La volonté de produire différemment.