atelier—ZOU est une société d’architecture et d’urbanisme sensible aux évolutions des modes de vie, à la préservation de l’environnement et à la valorisation des territoires. Notre réflexion se porte avant tout sur la réalisation de projets éco-responsables. Nous garantissons une prise en compte des différentes dimensions d’un territoire et nous proposons une approche à la fois fonctionnelle, esthétique, culturelle et durable adaptée aux projets et aux réflexions prospectives. Nous accompagnons les porteurs de projets tout au long de leur démarche dans un souci d’écoute et de réponse à leurs attentes. Notre travail prend généralement appui sur une intervention de terrain, dans laquelle sont identifiés les enjeux et opportunités du projet, sur les acteurs du territoire et ainsi que sur les éléments structurants du contexte territorial dans le but d’aboutir à un éclairage objectif et complet de la mission.