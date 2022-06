Brigitte Hellin et Hilda Sebbag ont créé leur agence à Paris en 1988 puis une deuxième à Montpellier en 1990. En 2009, elles accueillent un associé junior, Benjamin PIRANY, né en Alsace, diplômé en 2005 à l’école d’Architecture de Montpellier

Les architectes de l’agence sont experts en programmes complexes tels que rénovation et extension de lycées en site occupé, Hôtels de Police, laboratoires de recherche scientifique. Ils s’investissent personnellement dans chaque projet, pour capter la demande du client, instaurer un véritable dialogue et lui offrir, non pas la production en série d’une grosse firme, mais du SUR MESURE.