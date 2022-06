Composée de Véronique Aubrée Architecte d'intérieur C.F.A.I. diplômée de l'école Camondo Paris 1993 et Luc Tollon Architecte D.L.P.G. diplômé de l'école Paris La Seine 1995 qualifié HQE ( Haute Qulité Environnementale ).

Notre réponse architecturale recherche l'intégration, l'harmonie et la justesse. Nous apportons des solutions personnalisées, dans l'organisation de vos espaces, dans la palette des matériaux et des couleurs utilisés, dans les ambiances lumineuses et sonores, dans le respect des proportions, du programme et de l'environnement. L'architecture et le design sont parties intégrantes de votre environnement et participent à votre bien- être.