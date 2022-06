M.O.H.A est une agence d'architecture intérieure et de décoration qui vous accompagne et vous guide dans vos projets personnels et professionnels. L'équipe M.O.H.A répond tant à vos projets d'aménagement intérieurs privés, qu'à vos projets d'hôtels, restaurants et boutiques.

L'agence M.O.H.A a été créée en 2005 par Céline Moscheni Tournaire, diplômée architecte intérieur de l'école BOULLE et de l'école CAMONDO.

Toujours attentifs à votre projet, nous vous dessinerons un intérieur à l'esprit chaleureux et métissé. Nous nous occupons de tout et nous vous proposons de gérer votre projet, de la conception à la maitrise d'œuvre de réalisation.

Des réalisations qui associent le contemporain, l'élégance, le naturel où les matières nobles et intemporelles côtoieront les matériaux les plus modernes.

Vous créer un espace de vie contemporain, chaleureux et lumineux est essentiel à toute l'équipe de l'agence M.O.H.A.