TICA est une agence d’architecture nantaise qui apporte un nouveau regard sur les formes bâties et sur les modes « d’habiter », considérant le projet non comme une forme architecturale donnée mais plutôt comme un potentiel d’usages à s’approprier. Une démarche se fondant tout autant sur une approche contextuelle du site que sur une approche sensible ayant pour objectif de mettre l’ « Homme » et les pratiques urbaines et quotidiennes au centre des préoccupations.

Son architecture est fortement empreinte des préoccupations environnementales en termes d’intégration, de choix des matériaux et principes constructifs, d’énergies et de santé.