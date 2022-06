L'agence (pH)² vous propose un service d'aménagement et de décoration de vos lieux de vie. Distribution des volumes, choix des revêtements et matériaux, ameublement, accessoirisation, (pH)² imagine, conçoit des espaces qui vous ressemblent, personnalisés et affirmés. Un environnement valorisé, stylé, confortable et pratique, voilà un bon cahier des charges pour transformer votre habitation ou votre lieu de travail.