Particuliers ou Entreprises, nous vous proposons des prestations sur-mesure dans différents secteurs du design.

Quoi ?

De la créativité, de la sensibilité, de l'imagination, de l'intuition, de l'expérience, du professionnalisme et de l'écoute pour DÉVELOPPER VOS DIRECTIONS ARTISTIQUES, TRANSMETTRE DES IMPULSIONS CRÉATIVES, CONCEVOIR VOTRE IDENTITÉ STYLISTIQUE ET GRAPHIQUE ET METTRE EN PLACE UN CONCEPT, UN PRODUIT, UNE COMMUNICATION, UN VISUEL, UN LIEU...

Où ? en local, régional, national, international et aujourd'hui un peu plus en PACA

Quand ? aujourd'hui ? demain ? êtes-vous prêt à évoluer ?

Pourquoi ?

POUR LES PARTICULIERS

Décoration d'intérieur, de la conception à la réalisation.

Pour donner vie ou redonner vie à votre espace intérieur, pour optimiser et utiliser les atouts de votre espace tout en concevant un intérieur à votre image, pour vivre dans un lieu unique et authentique qui correspond à vos état d'esprit et à votre manière de vivre.

Décoration d'intérieur, home staging.

Pour donner une seconde vie à l'existant, pour changer vos habitudes dans l'espace, pour modifier et révéler vos objets et mobiliers tout en ajoutant un fort potentiel stylistique.

POUR LES ENTREPRISES

Pour développer votre entreprise, pour renforcer votre positionnement ou l'impact de vos produits, pour mettre au point les meilleures idées, pour innover dans votre secteur, pour vous démarquer de la concurrence, pour créer et donner du sens, pour le souci du détail qui change tout, pour le goût des histoires, de la créativité, et du luxe.