Je suis une jeune designer, toujours entouréet de plantes et de jardins.

Je tente de pallier à la grisaille environnante des villes en invitant le végétal dans mes créations, non seulement au niveau de l’esthétique mais plus comme composant intrinsèque de l’objet. J’affectionne les cabinets de curiosité et les planches botaniques du XIXe siècle. J’aime travailler en équipe, apprendre, surprendre et me surprendre, profiter de la vie tout simplement !