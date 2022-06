Structures Sur Mesure est un atelier qui étudie et accompagne vos projets architecturaux de la conception à la réalisation. Travaillant avec des outils de modélisation avancés (2D et 3D) et des équipements adaptés à la fabrication, l’atelier répond avec précision et sensibilité à la construction de vos structures: escaliers, mezzanines, passerelles, mobiliers, objets scénographiques, en acier, bois, béton et verre. En associant la maîtrise de la géométrie, du calcul, des matériaux avec celle de l'architecture et du design, SSM fabrique chaque structure de manière unique, s'adaptant aux contraintes de son environnement et aux goûts de son commanditaire.