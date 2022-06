Tapissière Décoratrice diplomée, installée dans un atelier show room depuis octobre 2000. Vous souhaitez refaire votre intérieure, je suis certainement la professionnelle que vous chercher. Avec plus de 1000 références de tissus, nous trouverons ce qu'il vous faut pour habiller vos fenêtres de jolis rideaux ou rénover vos fauteuils abimés, les têtes de lit et dessus de lit , les coussins ...tout est confectionnés dans mon atelier par mes soins et vous propose aussi des luminaires et tapis pour parfaire votre décoration intérieure. Possibilité d'expédition sur demande.