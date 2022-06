Pendant près de 10 ans, Carole Ferreira-Cerca travaille aux Etats-Unis, partageant son temps entre l’agencement de boutiques de marques sur le continent américain et ses expositions de peinture à Washington ou Miami. De retour en France, elle reprend une formation de décoration d’intérieur crée son agence en région parisienne dans la foulée en 2009.

« Mon style se tourne définitivement vers l’éclectisme. Je propose à ma clientèle de dépasser le conventionnel entendu et d’aller vers ce qui lui plaît vraiment, d’oser vraiment! D’où mon credo ‘Stop the beige’ (sourire)! ». En septembre dernier, Carole publie chez Eyrolles un ouvrage destiné aux décorateurs en herbe : Le Manuel des petits et grands décorateurs. Avec l’aide de ce manuel, les enfants accompagnés de leurs parents deviennent les vrais créateurs du décor de leur chambre à travers différents thèmes(la Forêt Enchantée, le Far West, l’Ile aux Lagons…). Une grande fierté pour eux!.