Depuis 2006 Christel Abeille met sa passion au service des autres en leur proposant son savoir faire en aménagement intérieur et en décoration. Après 3 ans d’expérience professionnelle au sein d’un bureau d’étude renommé en architecture intérieure et en décoration, elle prend son envol en créant sa propre société : B.Inside en 2009. Aujourd’hui mère d’une petite fille, c’est tout naturellement qu’elle développe « Baby Side » début 2014: un bureau d’étude spécialisé dans l’aménagement et la décoration de chambres d’enfants, de bébés et d’adolescents.