Atelier d'artisanat autour du carton : j'ai ouvert mon atelier de réalisation et de création de meubles et autres objets en carton de récupération, dans un esprit de réutilisation de matériau destiné à la destruction. A partir de modèles crées, de forme classique ou insolite, j apporte une touche d'originalité à votre intérieur, avec des objets décoratifs et fonctionnels, le carton et les techniques utilisées permettant une bonne solidité. Je réalise sur commande et sur mesure. J'encadre, dans mon atelier ou à domicile, des stages de réalisation de meubles en carton. Voir le blog