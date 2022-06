L’Atelier RnB c’est l’union de Sophie Romano, Artiste Designer et François-Xavier Bartoli, Architecte, autour de passions communes : l’Architecture, le patrimoine, le design. Ensemble, ils vous accompagnent dans vos projets de constructions neuves (maisons, collectifs, tertiaires), de rénovations, ou d’aménagements intérieurs et de mobiliers, depuis la conception jusqu’au chantier. Ensemble, ils vous orientent vers une conception raisonnée de la construction et vous font partager leurs expériences dans l’utilisation de matériaux locaux et éco-logiques : terre, bois, pierre, béton.