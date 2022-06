Qui suis-je ?

ARTISTE PEINTRE CRÉATEUR PROFESSIONNEL.

Robert Daniel Syriex

Je suis né le 8 OCTOBRE 1946 à Limoges (87) France.

À partir des années 80, ma réputation d’artiste peintre se révèle au plan international sur les cimaises du grand palais des Champs-Élysées à PARIS.

Jusqu’à fin 1995, j’ai exposé mes toiles dans les principales villes de France.

Dès 1997, j’ai exposé mes œuvres en permanence dans une galerie d’art en Côte-d’Or (21).

J’ai créé un courant artistique que j’ai appelé « Le Nouvellisme » (en 2004), pour en savoir plus

http://www.syriexrd.com/le-nouvellisme/

En 2003, j’ai créé un personnage que j’ai baptisé NOTIN ainsi que quelques amis pour l’accompagner.

La même année, j’ai publié un magazine (localement en Côte-d’Or) que j’ai appelé « Bloc Note intellectuel Auxonnais », qui avait pour but de faire connaître mon activité d’artiste, ainsi que celle de la galerie d’art SICARE, où mes œuvres étaient exposées en permanence. Cette revue a eu aussi un rôle important en véhiculant de la communication sur la ville d’Auxonne(21) et son canton. Elle a été animée avec mes personnages NOTIN et ses amis. La publication a été périodique de 2003 à fin 2008.

En 2009 à la fermeture de la galerie d’art SICARE, suite à la retraite de sa propriétaire, mon Atelier d’artiste a poursuivi cette mission de communication avec le « Magazine des aventures de NOTIN » de 2009 à fin 2013.

Dès 2013, j’ai décidé d’écrire des romans de fiction que j’ai animés et illustrés avec le personnage NOTIN et ses amis

Mon premier livre « Vapeur Fantôme » est sorti en avril 2013, le deuxième « Au secours de FanFan » en mars 2014.

Le troisième est programmé pour début 2016.

L’art sous toutes ses formes, peinture, magazine, ou romans sont pour moi un moyen de communiquer. Communiquer c’est vivre, c’est aussi partager avec les autres.

Ceci explique ma présence sur les réseaux sociaux, pour vous y retrouver tous. Mon site internet a été refait récemment pour y intégrer un Magazine qui est un excellent moyen de communication ainsi qu’une boutique E-commerce afin d’être à votre service en direct sans passer par de nombreux intermédiaires.

La technologie, le développement des réseaux sociaux ont cette vertu de nous permettre de faire connaissance d’un bout à l’autre de la planète. Même si le langage souvent nous éloigne, l’image nous rapproche.

Pour ceux qui souhaitent connaître mon cursus artistique :

Diplômé de l’école Nationale Supérieure des Arts de Limoges avec 1er prix, Beaux-arts, arts décoratifs

Sociétaire de l’Académie internationale de Lutèce

Sociétaire de l’Académie Arts, Sciences, Lettres Paris

Membre de la société d’Encouragement au Bien Paris

Membre de la Fédération Nationale de la Culture Française

Membre du Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France

Membre du Mérite et dévouement français Paris

Sociétaire – Grand palais Champs Élysées Paris

Société des Artistes Français

Société des Artistes Indépendants

mes distinctions :

Multiples titres, médailles et décorations au titre des arts et pour services exceptionnels rendus à la collectivité humaine.

médaille de bronze et argent de la république française

médaille d’argent et médaille d’or de la culture française

décoration au titre de l’encouragement au bien

décoration au titre des Arts des Lettres et des Sciences

cravate d’or de la culture française

titre de Chevalier académique en Italie

médaille d’argent du Mérite et Dévouement Français

toile d’or décernée par la Fédération nationale de la culture française

nommé « artiste de la communauté Européenne »