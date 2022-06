Atelier d’architecture basé à Bruxelles et dont le champ d’action varie entre l’aménagement intérieur, la conception de mobilier sur mesure, la rénovation du bâti existant, la nouvelle construction,…

Chaque projet relève de solutions uniques et personnalisées, selon les demandes et envies du client, le contexte existant, les contraintes et le budget disponible.

L’approche se veut globale (vision d’ensemble des lieux, fonctionnement des espaces entre eux, qualité des volumes et de la lumière,…) mais également précise et détaillée. L’objectif étant d’aboutir à des solutions spatiales riches tout en paraissant évidentes, simples et modestes.

Enfin, quels que soient les intervenants nécessaires au bon développement de chaque projet, l’architecte assure un suivi complet tout au long du processus, depuis la conception jusqu’à la réalisation.