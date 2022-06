Diplômé de l’Université Catholique de Louvain, en tant qu’ingénieur civil architecte en 2006, Olivier Vitry fonde son propre bureau d’architecture en 2010. Ses projets comprennent de nouvelles constructions, des transformations de bâtiments, des aménagements intérieurs, du mobilier pour lesquels il essaye de dépasser la simple fonctionnalité pour créer des espaces uniques et dynamiques par des effets de matières, de couleurs, de formes et de lumières.

Pour obtenir ce résultat, il accompagne, de manière complètement personnalisée, ses clients depuis la définition de leurs envies, de leurs besoins jusqu’à la finalisation des travaux tout en accordant une très grande importance aux plus infimes détails.