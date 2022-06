MUES Design , agence de graphisme d’intérieur.

Elle met en scène les lieux et raconte des histoires avec des collections de papiers peints détonnantes. L’agence propose également une offre sur-mesure destinée à combler particuliers et professionnels : design de mobiliers, revêtements muraux en bois, plexi, textiles, dibond etc.

« Hôtels, restaurants, musées, appartements privés, décors éphémères, nous répondons à tous types de projets avec la même ambition : faire de votre espace un lieu unique. »