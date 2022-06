Design-moi est une agence de décoration d'intérieur et de Home-Staging, qui vous propose des prestations de décoration d'intérieur et d'aménagement, pour les particuliers et les professionnels, sur St Jean de Maurienne, Annecy, Chambéry, Albertville et Grenoble. Quel que soit votre style ou votre budget, confiez votre projet à une décoratrice professionnelle et diplomée. Nous intervenons sur l'ensemble des deux Savoie, Cependant, nous pouvons nous déplacer dans toute la France / international.