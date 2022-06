Décoratrice d'objets et de mobiliers-Artiste peintre

Je peins et m'exprime au travers de différents thèmes avec comme outils principaux une palette de couleurs joyeuses et dynamiques et une envie simple de manifester la vie.

Le plaisir de peindre des volumes est né de ma collaboration avec les Emaux de Longwy pour qui je designe depuis 7 ans (collection Zoom, Vie Intérieure, Printemps, Safari).

Aujourd'hui dans mon atelier à Rochefort ( 79, rue Jean Jaurès 17300 Rochefort), j'altèrne entre la création de plateaux de tables neufs, le décors de petits mobiliers d'occasion (fauteuils, chaises, bureaux, lampes), la peinture sur céramique, le décors de grandes jarres et les peintures murales.

En ce qui concerne le décors de volumes, je travaille principalement sur commande, sur des projets personnalisés pour des particuliers et des entreprises.

Vous pouvez me confier, pour une décoration adaptée à votre intérieur, des objets ou du mobilier que vous possédez déjà et souhaitez voir d'un oeil nouveau.