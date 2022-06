Je suis sorti de l'école d'Architecture de Nancy en 1995.

J'ai travaillé pour un Architecte Meusien pendant une dizaine d'années. Très belle expérience.

En 2006, je me suis installé à mon compte pour me diriger vers le marché privé (Contact client) et la maison individuelle.

le design fait également parti de mon quotidien. De la décoration à la conception de mobilier. Cette complémentarité c'est traduite par la création de la société "SARL Décoration & Design" en janvier 2013, afin de proposer un large choix d'ameublement, de décoration et d'équipement pour tous types de lieux et de projet.