Designer produit spécialisée dans le mobilier, j'ai passé mon BTS à l'école des arts appliquées de Bellecour à Lyon et j' ai ensuite fait une spécialisation en design de mobilier à l'école EDAIC à Villeurbanne. Je possède un parcours atypique notamment grâce à mes 17 ans vécu en Afrique Noire plus précisément au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Congo. Rentrée en France en 2006, à l'âge de 17 ans, je souhaite aujourd'hui tirer profit de cette expérience afin de créer le design d’aujourd’hui et de demain.