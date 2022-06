Ranimer les morts, Fantome le fait. Envoûtante par son élégance et sa robustesse, la chambre à air recyclée de bicyclette raconte un passé actif par ses variations de gris, ses souvenirs d'imprévus et de réparations. Elle devient la matière parfaite pour la création de nos accessoires de mode et de maison que nous concevons épurés, immortels et raisonnés. Notre production en petite série est française, notre matière première est récupérée proche de notre atelier et nos fournisseurs choisis selon la provenance de leur catalogue.

Adoptez un Fantome! Tous les produits FANTOME sont des pièces uniques, fabriqués main dans un atelier près de Bordeaux. Les particularités de la chambre à air de vélo recyclée apportent des variations en terme de couleurs, d'inscriptions et de présence (ou absence) de rustines. Chaque article est numéroté et livré dans son carton d'emballage individuel. Entretenez et lavez votre FANTOME à l'aide d'une eau légèrement savonneuse.