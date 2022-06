Les projets développés au sein de l'atelier entretiennent une relation particulière avec le contexte. Ils sont le fruit d'une histoire commune, guidée par l'expérimentation, la sensibilité, l'éthique, l'humour ou la provocation. Notre architecture se veut pluraliste et optimiste. Les projets se veulent détachés d'un style architectural particulier mais sont élaborés par une approche cohérente où le contexte, le temps et l'espace sont les matières premières.

Les projets abordent un large éventail de programmes - la transformation, la rénovation, le logement, les commerces, les écoles, les bâtiments publics et culturels - à travers une multitude d'échelles - du dessin de mobilier à plusieurs milliers de m2. Cette diversité est gageure d'une remise en question constante en visant la qualité à chaque niveau. Notre capacité à prendre les décisions et à interpréter les choix du Maître d'Ouvrage sont les gages de notre planification et de notre engagement pour la maîtrise de l'ouvrage. Notre proposition vise à rassembler tous les acteurs dans un climat de confiance pour adopter une démarche globale de réalisation. L'approche budgétaire s'inscrit également dans la durée à travers les choix constructifs. Chaque élément ou détail doit répondre à des critères de pérennité (durabilité), de facilité d'entretien et de logique économique. Construire représente une fin qui ne peut s'affranchir d'une réalité de matériaux, de mise oeuvre et des enjeux du développement durable.