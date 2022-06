Elégance, convivialité et art de vivre... Tels sont les maîtres mots de Vertinea, agence de décoration intérieure basée à Caluire et Lyon. Vertinea vous aide à concrétiser tous vos projets d’aménagement et de décoration intérieure. Du simple conseil en aménagement ou décoration à la création d’un intérieur personnalisé, nous sommes à votre disposition pour embellir et mettre en valeur tous les lieux de vie et de travail que vous nous confierez.