Créé en juillet 2001 par Ursula Kurz, architecte-paysagiste, et Régis Biecher, graphiste, PASODOBLE est un atelier pluridisciplinaire qui traite de toutes les thématiques liées au paysage, au graphisme et au design. Après une longue collaboration à la création du Parc de la Villette (1984-2005) les réalisations de PASODOBLE se sont tournées vers la restructuration urbaine, les aménagements de voies et de places, le design, les parcs publics, les squares, les cœurs d’îlots, les sites industriels, les toitures végétalisées et les skygarden.