Installé depuis 2005 à Cachan, en région parisienne, Fabrice Mullet, tapissier, rénove et restaure pour les particuliers et les professionnels du mobilier ancien selon des méthodes traditionnelles. Il réalise également des prototypes pour des créateurs, architectes, ou designers, et fabrique du mobilier contemporain sur mesure.

Avec plus de 30 ans d'expérience à son actif, dont une dizaine passées à travailler auprès d'artisans des quatre coins de la France, Fabrice Mullet vous fournira, que vous soyez en France ou à l'étranger, un service de qualité, et saura répondre à vos attentes.