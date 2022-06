Leader français du mobilier de bureau et de l’aménagement d’espaces tertiaires, le groupe Majencia a pour vocation de faire converger qualité de vie, bien-être et performance dans l’environnement de travail, comme le traduisent son siège social Néoffice à Saint-Cloud et ses Directions Commerciales Régionales Ecoffice en province.

Le groupe Majencia maîtrise l’ensemble de la chaîne de compétences de ses métiers et fait bénéficier ses clients d’expertises intégrées, grâce à ses 797 collaborateurs, ses 5 sites industriels français (Aisne, Deux-Sèvres, Eure-et-Loir, Maine-et-Loire et Oise), ses 16 agences commerciales et plateformes de distribution. Majencia affiche un chiffre d’affaires de 108 M€ en 2013.

Soucieuse de sa responsabilité en tant qu’entreprise, Majencia place les trois piliers du développement durable (social, économique et environnemental) au coeur de sa stratégie.