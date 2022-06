Architecte diplômée de l'Ecole Nationale d'Architecture et de Paysage de Bordeaux en 2007 et installée en libéral depuis mars 2011 à Bordeaux centre et en Charente . J’ai pu travailler sur divers projets, publics et privés, tels que des logements, individuel et petit collectif en réhabilitation et en neuf, des bureaux / vestiaires / conférence mais aussi beaucoup de projets industriels (station de traitement d'eaux, sécheur de boues, hangars...).

Un bâtiment réussi est, avant tout, un bâtiment qui dialogue avec son environnement, avec le paysage qui l'entoure. Il doit être bien placé et avoir sa place dans cet environnement. L'architecture du bâtiment est là pour "prendre" mais aussi et surtout pour"donner" au paysage en le complétant, à travers des cadrages choisis, des points de vues... sorte de mise en valeur réciproque. Autrement dit, l’architecture est adéquation et intégration avec l’environnement qui l’entoure, respect voir effacement, elle n’est pas une question d’Ego, de ‘geste’ gratuit. Il s’agira de travailler le vide pour créer un espace à vivre.

Je compte tout mettre en œuvre pour à la fois ‘abriter la vie’ et construire autour d’elle.