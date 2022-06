Les créations de meubles haut de gamme R&J sont le fruit d’une étroite collaboration entre Sandrine Velez Rocha et Jean-Paul Kala. Tous issus d’univers différents mais unis par la même passion: l’amour du métal, le goût du design et l’attrait pour l’art contemporain. Une combinaison hors norme pour un résultat unique et authentique: un mobilier stylé qui allie à la fois robustesse, quintessence et joliesse.

R&J est né de l’alliance entre l’amour du métal et le goût du design. Tout commence dans l’imaginaire de Sandrine Velez Rocha, passionnée de design. Ses voyages au bout du monde l’ont profondément inspirée, transformée, bouleversée. Après des découvertes culturelles insoupçonnées, elle commence à dessiner ses premières esquisses qu’elle laisse au soin d’un designer professionnel.L’étape finale repose sur Jean-Paul Kala. Soudeur de profession depuis de nombreuses années, il travaille le métal avec un très grand savoir-faire. Chacune de nos pièces est créée en série limitée ou n’a pas son pareil. Nous vous garantissons ainsi une unicité que vous ne trouverez nulle part ailleurs