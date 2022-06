Raymonde aime le bois …

... encore plus lorsqu'il a déjà une histoire. C’est pourquoi, elle utilise exclusivement du bois issus de meubles en fin de vie.

Le travail n’en est que plus important. Le mobilier doit d’abord être démonté, le bois trié et nettoyé, son revêtement retiré et recyclé. C’est seulement quand il est revenu à l’état brut qu’il est à nouveau assemblé. Chaque meuble est réalisé en métissant des bois de plusieurs origines, ce qui donne ce design graphique unique caractéristique de Raymonde. Les productions sont faites sur-mesure et artisanalement en Belgique . Les huiles utilisées pour protéger le bois sont écologiques.