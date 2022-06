Une histoire, voila ce que nous vous proposons. Celle de meubles issus de douelles ayant élevés les plus grands crus issus des grandes appellations Française et Bordelaise en particulier. Nous réutilisons les douelles (lattes en chêne massif de tonneaux ayant élevées le vin) que nous pouvons redresser grâce à un procédé breveté et qui nous permet de créer sur mesure tout types de mobilier. La couleur rouge est naturellement due à l'imprégnation du vin pendant les années d'élevage et constitue une véritable signature. Nous intégrons à la demande d'autres matériaux tels que verre, inox, granit, corian,... . Nous pouvons vous certifier l'appellation d'origine des tonneaux servant à la fabrication de vos meubles.