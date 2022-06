Axelle Acchiardo et Linda Gilardone fondent l’agence

LA Architectures. en 2009, après avoir travaillé séparement en France et à l’étranger, dans des agences telles que Philéas et ECDM à Paris, et Perkins & Will à Chicago. Notre agence se nourrit de de la complémentarité de nos points de vue. Notre démarche est basée sur la recherche de l’équilibre entre le contexte, les fonctionnalités de l’ouvrage et une certaine sensibilité. Nous créons, une architecture singulière de laquelle découle, pour ceux qui l’occupent, ce sentiment de «bien-vivre». Une architecture pour parvenir in fine, à une architecture où fond et forme fusionnent en une suite logique, évidente et sensible, où démarche constructive et plastique ne font qu’une. Depuis sa création, notre agence a su démontrer son professionnalisme et son dynamisme. Régulièrement sélectionnée par les maîtrises d’ouvrage pour participer à leurs appels d’offres, elle se positionne aujourd’hui comme une agence forte d’une solide expérience dans tous les domaines de la construction, avec une production architecturale reconnue par ses clients et ses confrères. Intégrant des compétences et des savoir-faire particuliers, comme les projets paysagers (diplôme), la construction bois (notre première livraison), la préfabrication (structure et enveloppes), les projets en Conception-Construction, notre agence répond aussi bien aux consultations portant sur des opérations de logements, que celles concernant des équipements publics. Nous réalisons régulièrement des études urbaines et de faisabilité pour la construction de logements sociaux