Qui suis-je ?

Carl, la trentaine, ex-parisien devenu Nantais d’adoption. Après avoir étudié la confection et le graphisme, fait mes armes dans la mode et la déco, j’ai décidé de me lancer dans l’aventure C’est Bien Joli.

Comment est né C’est Bien Joli ?

CBJ pour les intimes est né du partage. Mes amis ne trouvaient pas dans le commerce exactement les coussins qu’ils voulaient, j’ai décidé de leur proposer une solution sur mesure. Ma volonté de créer des pièces toujours plus uniques m’a poussé à concevoir moi-même des imprimés que je fais réaliser sur tissus.

C'est aussi pour vous l'opportunité de créer des coussins à partir de vêtements fétiche, pour les garder toujours près de vous, comme des vêtements d'enfants ou tenu de marié par exemple.

Aujourd’hui, j’ai décidé de ne plus réserver ce savoir-faire artisanal à mes amis seulement… et j’ai créé C’est Bien Joli…