Diplômée en Design d’Espace de la fameuse école Condé à Lyon en 2010, j’ai construit mon expérience à Lyon, Paris et Genève au sein de plusieurs agences d’architecture de renommée locale, nationale et internationale. Cette expérience ajoutée à mes sensibilités et les tendances recherchées au cours de mes nombreux voyages en Méditerranée ou à travers le monde, m’ont donné cette touche si particulière. Ce mélange de modernisme épuré et de chaleur colorée, peut donner à votre intérieur ou à votre maison une valeur unique et intemporelle.

Concentrée sur la fonctionnalité du lieu de vie et son esthétique, je me propose d’étudier vos projets et d’y donner vie avec toute mon expertise et mon savoir-faire : de l'optimisation ou la décoration d'une ou plusieurs pièces, en passant par la rénovation jusqu'à la construction de votre maison, n’hésitez pas à me contacter pour en savoir plus !