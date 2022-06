Sur un métier à tisser à 4 cadres, je tisse à la main des fibres naturelles : Cachemire, Soie naturelle, Laine Mérinos, Alpaga, Pure Laine Vierge, Coton, Chanvre, Lin… Les fibres et leurs couleurs m’inspirent au gré du tissage pour créer divers textiles (étoles, écharpes, châles, ponchos, coussins, …). Les armatures inventées par nos Maîtres Tisserands m’inspirent pour trouver de nouveaux motifs. L'Art du tissage me permet de laisser libre court à mon inspiration, mon imagination, ma créativité. Mes fils sont comme des notes de musique dans une formule mathématique. Tous mes modèles présentés sont des pièces uniques. Leurs prix varient en fonction des fibres utilisées et des dimensions du tissage. Une étole simple, en laine, représente environ une trentaine d’heures de travail.

Toutes mes créations ont été lavées à la main, séchées naturellement et repassées avec un fer à peine chaud. La soie est repassée encore humide pour faire ressortir sa beauté et son éclat.