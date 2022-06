Casalamotte est motivé par des compétences en design de produits, architecture d'intérieur, graphisme et sound design. Notre travail est basé sur une approche d'ensemble du design, design graphique, architecture d'intérieur et design urbain, lié à une grande affinité des arts contemporains et de l’ esthétisme. Nous adoptons une vision du développement créatif sur les projets que nous gérons, et travaillons sur des environnements qui engendrent des émotions, captent le regard, sont évolutifs et innovants. En équilibrant nos capacités tant sur le plan stratégique que sur les phases créatives des projets, nous intégrons les différents éléments du design et de la communication visuelle afin d’atteindre le meilleur résultat pour chaque client. Chaque projet développé répond à un cahier des charges précis, afin de cerner au mieux les coûts et optimiser la gestion des moyens de nos clients. Etant une petite structure professionnelle et pointue, notre souplesse liée à nos connaissances et la méthodologie que nous appliquons garantit un résultat en accord avec chaque demande et la réalité du marché.