Né en 1977, d'origine Basque, William Hourand, (Chamane de son surnom), suit ses premières études en France et vient s'installer en Belgique en 1992.

C'est un créateur d’espaces avec un panel artistique particulièrement varié. Il a suivi un curcius d'études à l'Institut des Beaux-Arts Saint-Luc Liège, en promotion sociale, ainsi que différentes formations au Centre Technifutur et à Design Innovation. Grâce à des formations dans différents domaines (ferronnerie, architecture d’intérieure et d’environnement, design de produit et de mobilier, infographie, dessin), il a acquit de solides compétences pour repenser les espaces de ses clients (en majeure partie des particuliers). Il est également acteur et baigne dans le milieu artistique depuis l'âge de 4 ans. Son parcours de vie atypique lui a fait découvrir et explorer une profonde spiritualité donc il se sert lors de ses développements personnels. Il est également adepte de nombreux sports, ayant pratiqué le rugby, le hand-ball, l'équitation et le fitness pendant de nombreuses années.

"En tant qu’architecte d’espaces, je me suis spécialisé dans la conception d'espaces intérieurs aux techniques du "Feng-Shui". Mon rôle est donc de jouer avec les formes, les couleurs, les lignes, les volumes et les matières pour intégrer harmonieusement des équipements spécialisés et articuler les espaces selon la meilleure disposition possible en prônant un maximum de spaciabilité circulatoire".

Coach en développement personnel de bien-être d'éveil en chamanisme, il équilibre la circulation des énergies dans votre environnement en concevant des espaces liés à votre personnalité profonde pour fusionner votre intérieur à votre bien-être personnel. La fusion de la création artistique et du développement personnel ont donnés naissance à son concept "Fengs-Harmony".