Spécialiste du béton décoratif millimétrique et du béton fibré ultra-haute performance (BFUHP) et créateur de mobilier en béton depuis 20 ans, ARTS BETON DESIGN s’adresse aux amoureux du béton sous toutes ses formes. De l’application du béton sur vos chantiers, à la vente des produits la société propose un service complet et adapté.

ARTS BETON DESIGN est une société qui pense, développe et conçoit en béton avec la passion du produit. En perpétuelle recherche d’amélioration des techniques de mise en œuvre des bétons, le fondateur de la société aime aussi créer. En collaboration avec une Architecte d’Intérieur, il développe du mobilier et des objets en béton massif comme des carreaux de sol, de murs texturés, des parquet en béton, lampes, tables, cheminées à l’éthanol… Donnant ainsi une noblesse à ce matériau souvent cantonné à un usage unique dans les techniques de construction. Le béton ainsi façonné peut rivaliser avec des produits tels que des résines de synthèse, avec un avantage majeur : sa solidité et sa résistance à la chaleur. Pour les sols, murs, douches, plans de travail de cuisine ou de salle de bains, il existe aussi la technique de pose du béton ciré spatulable consiste à bien préparer les supports, une phase capitale pour un chantier réussi et un béton pérenne qui ne cloque ou ne microfissure pas.