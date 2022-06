Nawfel Guennouni est un designer et artiste de son temps. Ses questionnements philosophiques et sa vision des choses ont été façonnés grâce à – ou à cause de – la complexité du monde dans lequel il évolue mais aussi grâce aux rencontres qu’il fait aux quatre coins du monde, artistes, politiques, architectes, peintres, sculpteurs, artisans,journalistes, chanteurs, stylistes, créateurs, mécènes, industriels,galeristes, chefs d’entreprises, associations,personnalités ou anonymes…

A travers l’agence qu’il a créé en 2009, Nawfel Guennouni participe à de nombreux projets (cinématographique,concours,expo,...) cette pluridisciplinarité lui permet la multiplicité d'expériences. Les missions qui lui sont confiées sont très variées: immeubles de bureaux, équipements culturels, établissements hôteliers ou de restauration, bâtiments publics, etc.

Cet artiste conçoit des espaces en s'adaptant aux contraintes et désirs de chacun. Il permet d'enrichir votre projet avec harmonie, il lui donne l'orientation et l'équilibre nécessaire en respectant leurs valeurs esthétiques, le tout afin d'attirer le regard, stimuler les envies et éveiller les sens. Il donne du rythme à ses réalisations.

La diversité de ses projets ouvre notre esprit à plusieurs lectures du quotidien. Guennouni design est basé à Bruxelles, capitale de l’Europe riche d’histoire et l’inspiration se fait sentir dans ses créations.