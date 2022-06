Bonjour à toutes et tous. Aucune spécialisation mais des champs d'interventions très larges. Maisons individuelles, rénovations d'appartements, décoration intérieure, mobilier, aménagements de commerces... Travail avec les maîtrises d'ouvrages privées et publiques. Architecture intérieure. Réalisation de mobilier et objets décoratifs.