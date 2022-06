STOF est une entreprise française située en région Rhône Alpes. Elle est un acteur majeur au cœur des enjeux du textile d’ameublement. Avec plus de 25 années d’expérience, STOF s’impose nationalement et internationalement comme un acteur phare, dans le textile des arts de la table, de l’ameublement et du linge de maison.

STOF, c’est 3 millions de mètres de tissus par an, des milliers de produits confectionnés, plus de 4500 clients répartis sur 55 pays et deux collections annuelles.