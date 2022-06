Formée à l’école Camondo, Florence Rigon commence déjà à réaliser des projets.

C’est avec passion et volonté qu’elle crée sa première agence en 2010. En quête d’une liberté éditoriale et créatrice, elle fait naître l’agence Florence Rigon en 2013.

Ses réalisations sont des projets uniques de rénovation, de création et de design au travers de lofts, d’appartements privés, d’hôtels particuliers, de studios et de commerces.

Autour de Florence Rigon, une équipe forte de ses compétences de design, de création, mais aussi soucieuse des contraintes du bâti et des matériaux, vous propose de mettre en œuvre vos envies les plus personnelles, dans un respect de la fonctionnalité et de l’esthétisme.Le rôle de l'agence est de vous écouter au plus profond de vos envies pour vous accompagner jusqu’à la réalisation d’un projet qui vous ressemble.

Avec une exigence permanente du détail, l’agence réhabilite et restructure vos espaces de vie, crée votre mobilier unique et personnalisé et vous propose des solutions adaptées à vous seuls. Soucieuse de satisfaire l’équilibre précieux entre votre budget, votre planning et vos envies, l'équipe privilégie une constante recherche de matériaux et de procédés innovants.

Les projets naissent avec et pour le client avec une qualité sur mesure.